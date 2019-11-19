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ТАСС

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Кроме того, в "Рособоронэкспорте" не исключают, что Москва и Нью-Дели подпишут контракт по Ка-226Т в течение полугода

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Россия запустила в производство зенитные ракетные системы С-400 для Индии, контракт на их поставку будет полностью исполнен в 2025 году. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год - завершение исполнения контракта", - сказал Чемезов.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году.

Сделка по Ка-226Т

В свою очередь глава "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев считает, что контракт на поставку и локализацию производства вертолетов Ка-226Т для Минобороны Индии будет подписан в ближайшие шесть месяцев.

"В настоящий момент СП [совместное предприятие] создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований Министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт", - сказал Михеев журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

По его словам, "работы по этому вертолету уже начались", а сроки формируются исходя из процедур, принятых индийским Минобороны.

В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50-70%. Москва также предлагала Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях морского варианта Ка-226Т для ВМС.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции общей площадью более 750 кв. м. Помимо Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе".

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КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
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