Войти
Военное обозрение

На авиасалоне в Дубае представлен первый электрический "гоночный" самолёт

441
0
0

Источник изображения: Компания Team Condor/E-Racer, https://www.indiastrategic.in

На авиасалоне в Дубае продолжается представление различного рода авиационных новинок. Одна из тех, которая обратила на себя особое внимание – первый электрический "гоночный" самолёт.

Речь идёт об электрическом летательном аппарате, предназначенном в первую очередь для скоростного пилотажа на малых высотах в рамках специальных соревнований в классе легкомоторной авиации. Часто эти соревнования называют авиационной "Формулой-1".

Электрический самолёт E-Racer, представленный публике на авиационном салоне в ОАЭ, создан специалистами британской компании Team Condor. Создатели электросамолёта говорят о том, что за основу выбирался класс авиации Cassutt (это одноместные легкомоторные самолёты, разработанные в США ещё в начале 50-х годов).

В электрическом самолёте E-Racer используется сдвоенная силовая установка Contra Electric, приводящее в движение винт с так называемым противоположным вращением.

Электродвигатель позволяет самолёту развивать скорость до 483 км/ч (300 миль/час). Максимальная мощность, устанавливаемая для гонок, на E-Racer составит 150 кВт. Под фюзеляжем самолёта устанавливается 100-килограммовая литиевая батарея, которая обеспечит выполнение 10-минутного скоростного полёта при пониженной мощности двигателя.

Модель электрического самолёта получила рабочее название "Белая молния". Общая стоимость британского проекта по созданию такого самолёта составила около 13 млн фунтов стерлингов (это примерно 1,07 млрд рублей). Руководителем проекта является научный сотрудник Ноттингемского университета Ричард Глассок.

Сообщается, что впервые "Белая молния" примет участие в авиагонках уже завтра – 19 ноября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
ОАЭ
США
Проекты
Электрический самолёт
Похожие новости
28.09.2018
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
09.12.2013
Страны Персидского залива проявили ранний интерес к F-35
25.11.2013
Министерство экономики и технологий Германии представило отчет об экспорте вооружений в 2012 году
26.11.2009
Вернуться и завоевать
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35