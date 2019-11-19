На авиасалоне в Дубае представлен первый электрический "гоночный" самолёт

Источник изображения: Компания Team Condor/E-Racer, https://www.indiastrategic.in

На авиасалоне в Дубае продолжается представление различного рода авиационных новинок. Одна из тех, которая обратила на себя особое внимание – первый электрический "гоночный" самолёт.

Речь идёт об электрическом летательном аппарате, предназначенном в первую очередь для скоростного пилотажа на малых высотах в рамках специальных соревнований в классе легкомоторной авиации. Часто эти соревнования называют авиационной "Формулой-1".

Электрический самолёт E-Racer, представленный публике на авиационном салоне в ОАЭ, создан специалистами британской компании Team Condor. Создатели электросамолёта говорят о том, что за основу выбирался класс авиации Cassutt (это одноместные легкомоторные самолёты, разработанные в США ещё в начале 50-х годов).

В электрическом самолёте E-Racer используется сдвоенная силовая установка Contra Electric, приводящее в движение винт с так называемым противоположным вращением.

Электродвигатель позволяет самолёту развивать скорость до 483 км/ч (300 миль/час). Максимальная мощность, устанавливаемая для гонок, на E-Racer составит 150 кВт. Под фюзеляжем самолёта устанавливается 100-килограммовая литиевая батарея, которая обеспечит выполнение 10-минутного скоростного полёта при пониженной мощности двигателя.

Модель электрического самолёта получила рабочее название "Белая молния". Общая стоимость британского проекта по созданию такого самолёта составила около 13 млн фунтов стерлингов (это примерно 1,07 млрд рублей). Руководителем проекта является научный сотрудник Ноттингемского университета Ричард Глассок.

Сообщается, что впервые "Белая молния" примет участие в авиагонках уже завтра – 19 ноября.