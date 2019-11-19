Слушатели общевойсковой академии ознакомились с современными образцами инженерного вооружения

ЦАМТО, 18 ноября. Более 200 слушателей первого курса ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ", слушателей и курсантов Военного университета МО РФ ознакомились с основными средствами инженерного вооружения, состоящими на вооружении в инженерных войсках ВС РФ.

Показ проходил на базе инженерно-маскировочного полка и учебного центра. Учащимся показали основные образцы машин инженерного вооружения, в том числе современные – инженерную машину разграждения ИМР-3М, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, звенья понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторным катером БМК-МО, мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

На городке содержания и дрессировки минно-розыскных собак слушатели и курсанты увидели порядок размещения и содержания четвероногих помощников, общий и специальный курсы их дрессировки. На учебно-тренировочном комплексе личный состав ознакомился с современными и перспективными инженерными боеприпасами, самодельными взрывными устройствами, обнаруженными российскими саперами в ходе разминирования городов Сирии, а также средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и индивидуальной защиты сапера. В их число входят такие новейшие миноискатели, как подповерхностный обнаружитель ППО-2И, металлоискатель глубинный МГ-1И, индукционный миноискатель ИМП-3, бомбоискатель МБИ-П2, общевойсковые защитные комплекты ОВР-2-02 и ОВР-3Ш, рюкзак сапера-штурмовика и экзоскелет.

В ходе показа инженерно-маскировочные подразделения продемонстрировали порядок выполнения задач по скрытию и имитации действий войск и объектов с применением современных средств маскировки, имитации и фортификационной защиты, в том числе действия лесопильных подразделений с применением войскового мобильного лесопильного комплекса ВМЛК-1.

В заключение слушателям и курсантам продемонстрировали боевую эффективность применения основных противопехотных, противотанковых инженерных боеприпасов и кумулятивных зарядов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.