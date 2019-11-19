Завершен морской этап ходовых испытаний в Балтийском море океанографического судна "Адмирал Владимирский"

ЦАМТО, 18 ноября. Завершен морской этап ходовых испытаний в Балтийском море океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" после его ремонта на Кронштадтском морском заводе.

Как планируется, 18 ноября ОИС "Адмирал Владимирский" возвратится в Кронштадт. Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову будет произведен доклад об объеме задач, которые были выполнены на ОИС "Адмирал Владимирский" в ходе испытаний.

После проверки всех систем и механизмов ОИС "Адмирал Владимирский" совершит еще несколько контрольных выходов в акваторию Балтийского моря.

Ремонт и последующие испытания были проведены в соответствии с планирующимся участием ОИС "Адмирал Владимирский" в антарктической экспедиции, в которую судно выйдет из Кронштадта в декабре.

В рамках подготовки к выходу в антарктическую экспедицию экипаж океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" в назначенных районах Балтийского моря провел испытания гидрографического оборудования и двигательной установки, систем связи и навигации.

Вопрос подготовки к экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна, находится на постоянном контроле главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Судоремонтниками Кронштадтского морского завода на ОИС "Адмирал Владимирский" был произведен предпоходовый плановый ремонт всех систем и механизмов, включая двигательную установку, системы жизнеобеспечения, радиотехническое и гидрографическое оборудование, системы связи и навигации. Техническое сопровождение ремонта, а также разработку конструкторской документации для ремонтных работ на ОИС "Адмирал Владимирский" выполнил 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.