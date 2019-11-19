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ТАСС

В Ростехе допускают локализацию производства компонентов экспортных Су-57 за рубежом

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Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с номером Т-50С-1. (серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"). Комсомольск-га-Амуре, 08.11.2019
Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с номером Т-50С-1. (серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"). Комсомольск-га-Амуре, 08.11.2019.
Источник изображения: РИА Новости

При этом глава госкорпорации Сергей Чемезов подчеркнул, что в каждом отельном случае необходимо оценить, что в состоянии та или иная страна произвести

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Россия предлагала локализовать производство отдельных компонентов экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 в тех странах, которые им интересовались, в частности в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Су-57 - Индия. Эмираты - вполне возможно. Они смотрят уже и обсуждают давно, пока решения нет, - сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос. - [Предлагали] локализацию".

При этом он подчеркнул, что в каждом отельном случае необходимо оценить, что в состоянии та или иная страна произвести.

"Неважно, Объединенные Арабские Эмираты ли это, или Индия, или Турция, что они могут сделать? Отсюда уже будем исходить <...> Если просто нет таких технологических возможностей в стране, значит просто невозможно это сделать", - пояснил глава Ростеха.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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