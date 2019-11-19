ЗРС С-400, поставленные Турции, заступят на боевое дежурство до весны 2020 года

ЦАМТО, 18 ноября. Зенитная ракетная система С-400 будет поставлена на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года, а до конца 2019 года завершится обучение турецких специалистов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на выставке в Дубае директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Контракт на ЗРС С-400 для Турции выполняется в штатном режиме. До конца года завершим обучение турецких специалистов. К весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все идет по плану", – сказал Д.Шугаев.