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ЦАМТО

ЗРС С-400, поставленные Турции, заступят на боевое дежурство до весны 2020 года

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ЦАМТО, 18 ноября. Зенитная ракетная система С-400 будет поставлена на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года, а до конца 2019 года завершится обучение турецких специалистов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на выставке в Дубае директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Контракт на ЗРС С-400 для Турции выполняется в штатном режиме. До конца года завершим обучение турецких специалистов. К весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все идет по плану", – сказал Д.Шугаев.

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Страны
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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