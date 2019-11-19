МО Великобритании заключило контракт на строительство для ВМС страны фрегатов класса "Тип-31"

ЦАМТО, 18 ноября. Минобороны Великобритании подтвердило заключение с компанией Babcock, возглавляющей консорциум "Тим-31", контракта на проектирование и строительство для ВМС страны многоцелевых фрегатов класса "Тип-31".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт на поставку фрегатов класса "Тип-31" был заключен, несмотря на правила, запрещающие заключать государственных контракты в период избирательной кампании в Великобритании.

Подписанное 15 ноября соглашение предусматривает поставку пяти фрегатов. Бюджет программы составляет 1,25 млрд. фунтов стерлингов или 250 млн. фунтов стерлингов (323 млн. долл.) за корабль, включая оборудование, поставляемое государством. Общая стоимость программы "Тип-31" составит 1,98 млрд. фунтов стерлингов. Эта сумма, помимо постройки самих кораблей, включает другие сопутствующие работы, необходимые для принятия фрегатов на вооружение, проведение испытаний, комплексную логистическую поддержку, начальное обучение, поставку запасных частей и т.д.

Окончательная сборка фрегатов будет осуществляться на предприятии Babcock в Росайт. В цепочку поставщиков, в соответствии с Национальной стратегией судостроения Великобритании, будут включены компании, расположенные на всей территории страны.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года возглавляемый Babcock International консорциум был выбран в качестве предпочтительного претендента на поставку ВМС Великобритании пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31".

Помимо Babcock, возглавляющей консорциум "Тим-31", в его состав вошли компании Thales, OMT, BMT Defense Services. Группа предложила ВМС Великобритании 140-метровый фрегат "Эрроухед-140" (Arrowhead-140), основанный на проекте фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" (Iver Huitfeldt), состоящего на вооружении ВМС Дании. Thales выбрана в качестве системного интегратора и будет отвечать за поставку системы боевого управления TACTICOS, РЛС NS100, средств связи и других компонентов.

Первоначально планы предусматривали совместную постройку кораблей предприятием Babcock в Росайт, верфью Harland and Wolff в Белфасте и Ferguson Marine Engineering в Глазго. Завершающую сборку предполагалось выполнять в Росайт. Тем не менее, поскольку Harland and Wolff и Ferguson Marine Engineering испытывают проблемы, компания Babcock теперь планирует сосредоточить все работы на верфи в Росайт.

Как ранее сообщила компания Babcock, разработка рабочего проекта корабля начнется немедленно после подписания контракта, а постройка фрегатов будет выполнена с 2021 по 2027 гг. Первый корабль планируется спустить на воду в 2023 году, а его принятие на вооружение ожидается в 2025 году.