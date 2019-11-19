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Интерфакс-АВН

Чемезов назвал возможных покупателей Су-57: Индия, ОАЭ

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Индия и ОАЭ могут всерьёз рассмотреть возможность покупки истребителей пятого поколения Су-57.

"Су-57 - Индия. Эмираты - вполне возможно. Они смотрят уже и обсуждают давно, пока решения нет.", - заявил Чемезов журналистам на выставке в Дубае.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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