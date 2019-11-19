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Интерфакс-АВН

Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий

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Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Екатеринбург. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Военнослужащие артиллеристских соединений Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году применили новейшую методику ведения боевых действий, сообщил начальник ракетных войск и артиллерий ЦВО Олег Киседобрев, слова которого в понедельник приводит пресс-служба округа.

"По-настоящему новой стала методика применения расчетов реактивной артиллерии с позиции прямой наводкой. Метод, взятый на основе боевого опыта вооруженных конфликтов современности, показал высокую эффективность в уничтожении укрепленных целей в отсутствии прямого огневого соприкосновения с противником", - сказал начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО.

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