Немецкий депутат обвинил США в разложении НАТО и добавил, что приветствует это

Источник изображения: Фейсбук/Армия США в Европе

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о серьёзных проблемах в структуре Североатлантического военного блока подхватили и в Германии. Напомним, что несколько дней назад французский президент заявил, что у НАТО наблюдается "смерть мозга" и что США потеряли интерес к своими европейским союзникам.

Обвинили США в подрыве натовского единства и солидарности и в Берлине. Так, депутат немецкого парламента Александер Ной отметил, что слышит лишь "риторические упражнения" от Брюсселя по поводу единой системы безопасности в Европе, обеспечиваемой НАТО. На самом деле, этот принцип, по словам депутата Бундестага, сегодня действует не для всех.

В качестве примера Александер Ной привёл Турцию.

Из заявления немецкого парламентария:

До недавнего времени свои персональные интересы, в том числе и посредством НАТО, эксплуатировали Соединённые Штаты Америки. Но сегодня такие же вещи делает и Турцию.

По словам Ноя, Североатлантический блок уже не является единым.

Александер Ной:

НАТО всё больше размывается. США сами разлагают альянс. И я скажу, что могу это только поприветствовать.

Немецкий парламентарий является давним критиком НАТО. По его словам, продвижение НАТО на восток, к российским границам, не создаёт единую европейскую систему безопасности, а наоборот – делает её невозможной.

Из высказываний Александера Ноя:

Бундесверу нечего делать у границ России.

НАТО давно пора распустить, а вместо этого блока создать полноценный альянс с Россией, и тогда европейская безопасность будет действительно таковой.