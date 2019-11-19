"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"

Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил "Роскосмос". Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Роспатент.

Отмечается, что в госкорпорации разработали схему комбинированного двигателя, совмещающего возможности воздушно-реактивной силовой установки и жидкостного ракетного двигателя.

Разработка сможет использоваться на самолете, способном достигать гиперзвуковой скорости, или для создания авиационно-космической системы горизонтального старта.

В последнем случае такой самолет будет выступать своеобразной многоразовой первой ступенью, выводящей ракеты в космос.

Скорость такого воздушного аппарата может достигать 6 Махов (7159,54 км/ч).

7 ноября головной институт Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" — ЦНИИмаш создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.