Как в 1991 году Т-72С "уничтожили" 70 американских танков М1А1 "Абрамс"

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Любая война рождает множество мифов. Конфликт 1991 года в заливе - не исключение. Практически сразу же после сокрушительного поражения иракской армии в Кувейте тогда еще советские СМИ, чтобы сгладить этот конфуз, стали делать различные пропагандистские вбросы. Разберем один из них.

В ряде изданий сообщалось, что кроме уже устаревших версий Т-72 в боях принимали участие и современные на тот период Т-72С. Даже называлось место ожесточенной битвы - подступы к городу Басра. Эти танки сумели оказать американцам очень достойный отпор. Экипажи применили управляемое ракетное вооружение. После чего на поле боя осталось 70 М1А1, в том числе и модификация НА с "урановой броней".

Якобы, туда выезжали наши военные дипломаты, которым удалось сфотографировать брошенные танки и вот-вот эти фотографии будут опубликованы. Шли дни, недели, месяцы, но ничего в печати так и не появилось. По швам стала трещать великая держава, тут уже было не до того, что происходило в далеком Ираке.

Уже тогда сведущие люди говорили, что такого не могло произойти хотя бы потому, что Ирак не успел получить Т-72С, хотя, по некоторым данным, и собирался закупать эти танки, которые, в самом деле, были бы гораздо более эффективными, чем имевшиеся Т-72, Т-72М и Т-72М1. Кроме ракетного оружия, они еще имели динамическую защиту, но реализовать свои преимущества ночью, без тепловизоров, при полном господстве в воздухе авиации многонациональных сил… Пожалуй, нет. В сложившихся условиях, без эффективной поддержки СССР и соцстран Ирак был обречен.

Что касается мифа о 70 уничтоженных "Абрамсах", он оказался достаточно живучим. Об этом "сражении" вспоминали не только в 90-е, но и в нулевые годы нового века.