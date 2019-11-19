Армия США закупает 350 новых саперных роботов FLIR Kobra по программе CRS-H

Армия США 14 ноября 2019 года выдала американской компании Endeavor Robotics Inc.(с начала 2019 года принадлежащей корпорации FLIR Systems) контракт стоимостью 109,045 млн долл на поставку 350 многофункциональных cаперных роботов FLIR Kobra по программе CRS-H (Common Robotic System - Heavy). Поставка должна быть начата в третьем квартале 2020 финансового года и быть закончена к 12 ноября 2024 года.

Выбранный арммией США для приобретения по программе CRS-H (Common Robotic System - Heavy) многофункциональный cаперный робот FLIR Kobra (с) FLIR Systems

Всего, с учетом предполагаемых дополнительных закупок, армитя США планирует приобрести саперных роботов по программе CRS-H на общую сумму 248 млн долл. Выбор системы FLIR Kobra разработки Endeavor Robotics Inc. (FLIR) был осуществлен по результатам проводившихся с конца 2018 года двух этапов сравнительных испытаний по программе CRS-H трех образцов различных производителей.

Разработанный Endeavor Robotics Inc.многофункциональный cаперный робот FLIR Kobra представляет собой дистанционно управляемую гусеничную систему массой 166,4 кг (без оборудования) с электродвижением, способный перемещать до 150 кг груза. Максимальная скорость 8 миль в час, продолжительность работы - до 10 часов. Робот оснащен несколькими камерами высокой четкости, манипулятором (весом 60 кг) и системой дистанционного радиоуправления с заявляемой повышенной киберзащитой и защитой от помех ( материал ).

Выбранный арммией США для приобретения по программе CRS-H (Common Robotic System - Heavy) многофункциональный cаперный робот FLIR Kobra (с) FLIR Systems