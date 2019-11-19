Войти
bmpd.livejournal.com

Армия США закупает 350 новых саперных роботов FLIR Kobra по программе CRS-H

398
0
0

Армия США 14 ноября 2019 года выдала американской компании Endeavor Robotics Inc.(с начала 2019 года принадлежащей корпорации FLIR Systems) контракт стоимостью 109,045 млн долл на поставку 350 многофункциональных cаперных роботов FLIR Kobra по программе CRS-H (Common Robotic System - Heavy). Поставка должна быть начата в третьем квартале 2020 финансового года и быть закончена к 12 ноября 2024 года.

Выбранный арммией США для приобретения по программе CRS-H (Common Robotic System - Heavy) многофункциональный cаперный робот FLIR Kobra (с) FLIR Systems

Всего, с учетом предполагаемых дополнительных закупок, армитя США планирует приобрести саперных роботов по программе CRS-H на общую сумму 248 млн долл. Выбор системы FLIR Kobra разработки Endeavor Robotics Inc. (FLIR) был осуществлен по результатам проводившихся с конца 2018 года двух этапов сравнительных испытаний по программе CRS-H трех образцов различных производителей.

Разработанный Endeavor Robotics Inc.многофункциональный cаперный робот FLIR Kobra представляет собой дистанционно управляемую гусеничную систему массой 166,4 кг (без оборудования) с электродвижением, способный перемещать до 150 кг груза. Максимальная скорость 8 миль в час, продолжительность работы - до 10 часов. Робот оснащен несколькими камерами высокой четкости, манипулятором (весом 60 кг) и системой дистанционного радиоуправления с заявляемой повышенной киберзащитой и защитой от помех ( материал ).

Выбранный арммией США для приобретения по программе CRS-H (Common Robotic System - Heavy) многофункциональный cаперный робот FLIR Kobra (с) FLIR Systems

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Робот
Похожие новости
11.07.2018
Военные новости: "Тихоокеанский рубеж" (RIMPAC-2018). Особенности этого года
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
10.03.2017
Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
25.02.2015
Мораль для роботов-убийц
04.06.2014
Лунные старатели
29.03.2012
Удар в автоматическом режиме
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:44
  • 12
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35