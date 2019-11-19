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ТАСС

Разведчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение условного противника

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В военных учениях задействовали пять бронеавтомобилей "Тигр"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Военные Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условного противника на склад с боеприпасами в Северной Осетии. В учениях были задействованы бронеавтомобили "Тигр", сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие разведывательного соединения Южного военного округа в Северной Осетии провели тактико-специальное учение по отражению атаки условной диверсионной группы на военный городок . В мероприятии боевой подготовки было задействовано пять единиц бронеавтомобилей "Тигр", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одна из групп условного противника пыталась провезти взрывчатые вещества на территорию части, другая совершила нападение на воинскую часть через парк боевых машин с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением.

В ходе учения военные выполнили задачи по блокированию и огневому поражению условного противника из стрелкового вооружения, после чего отработали порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым и их эвакуацию. Военнослужащие также отработали действия при обнаружении взрывоопасных предметов и провели расчеты радиационной, химической и биологической разведки, проверив объекты военного городка на предмет заражения отравляющими веществами, добавили в пресс-службе.

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