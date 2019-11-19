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Деловая газета "Взгляд"

Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, белорусские военные обеспечивают в том числе и безопасность России.

"Если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут", – приводит его слова РИА "Новости".

Так Лукашенко ответил на упреки СМИ в адрес Минска о том, что белорусская сторона хотела бы получить российские истребители СУ-30СМ бесплатно. По словам главы республики, он "ничего бесплатно" не хочет, а хочет, чтобы "это была приемлемая цена".

Напомним, в Белоруссию прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ, купленные у России. Лукашенко в этой связи заявлял, что Белоруссия "осуществляет функции защиты России на западной границе", и выражал недовольство тем, что Москва якобы не хочет оказать Минску помощь в этом вопросе.

В воскресенье Лукашенко заявил, что Белоруссия "не является ничьей нахлебницей и не хочет ею быть". Он отметил, что Минск, в частности, несет расходы на содержание в республике двух военных объектов России, однако не стал называть конкретных цифр. Также Лукашенко заявил о затратах на содержание общей системы противовоздушной обороны.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты" – подчеркнул глава Белоруссии.

Лукашенко также возмутился сообщениями СМИ о том, что "Лукашенко хочет больше денег на границу". Речь шла о пересмотре союзного договора об охране госграницы. "Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", – отметил он, пояснив, что цель изменений договора – усиление охраны границы.



Ольга Никитина

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
NATO
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