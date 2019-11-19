В США раскрыли сценарий подавления российской системы ПВО

Стало известно, как новое подразделение вооруженных сил США – 16-я воздушная армия американских ВВС – намерена справиться с российской системой ПВО.

Портал C4ISRNET пишет, что лучший способ продемонстрировать возможности нового подразделения – посмотреть, как оно решает "типичную задачу" победы над российской системой ПВО.

Утверждается, что сначала разведка соберет данные, которые позволят установить расположение объектов ПВО и выявить бреши в обороне. С этой задачей должны справиться 70-е разведывательное крыло Киберкомандование и АНБ. Кроме того, американцы рассчитывают, что им удастся узнать, как российские средства ПВО взаимодействуют.

363-е разведывательное крыло должны определить, каким образом средства ПВО России могут нанести урон "дружественным силам".

9-е крыло должно разработать новый набор средств радиоэлектронной борьбы, а 55-е – получить информацию о "тактике, методах и процедурах", чтобы найти некинетический способ подавления ПВО и передать данные о местоположении средств ПВО ударным силам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новой российской зенитно-ракетной системе С-500 ("Прометей"), ее возможностях, а также объясняла, за что американские СМИ так хвалят новейшую российскую разработку.

Антон Антонов