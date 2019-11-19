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Деловая газета "Взгляд"

Пушков рассказал о "неприятной" для США новости об С-400

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Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "неприятной новостью" для США сообщение о том, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году.

"Неприятная новость для [госсекретаря США Майка] Помпео. Но после того, как он разъяснил, что американские комплексы "Пэтриот" действуют через раз, этого следовало ожидать: в отличие от американских "Пэтриотов" наши С-400 действуют всегда, а не время от времени", – подчеркнул сенатор в своем Twitter.

Ранее в воскресенье официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева сообщила, что интерес к приобретению у России ЗРК С-400 проявляют несколько стран Ближнего Востока. В частности, по ее словам, Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок С-400 Эр-Рияду по контракту, подписанному еще в 2017 году.

В сентябре президент Владимир Путин Путин предлагал Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300 после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы королевства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400.

Добавим, что Россия уже поставила С-400 Турции, кроме того, эти комплексы размещены на территории Сирии.



Ольга Никитина

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
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Путин Владимир
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БПЛА
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