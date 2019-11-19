Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"

Оригинал взят у коллеги andrei_bt в "Сокол" взлетает

Работа над перспективным российским комплексом управляемого вооружения 3УБК25 "Сокол-В" вышла на заключительный этап. Испытания пройдут на полигоне Смолино.

Планируется израсходовать 25 боевых ракет 3УБК25 с БЧ и ГСН, а также 46 практических ракет с ГСН (без БЧ) и 46 ракет с бортовой инерциальной на­вигационной системой БИНС без БЧ и ГСН. Ракету нового поколения разрабатывает АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана".

Ссылка сайт госзакупок.

Рис. 1. Перспективная УР с пассивной ГСН: 1 - ГСН; 2 - боевая часть; 3 - двигатель; 4 - узел стыковки; 5 - крыло; 6 - руль; 7 - блок привода; 8 - механизм сброса поддона; 9 - приемник излучения; 10 - индукторная втулка

В случае успешного завершения испытаний это будет первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами. Перспективная управляемая ракета, оснащенна пассивной оптико­электронной головкой самонаведения (ГСН), бортовой инерциальной навигационной системой (БИНС), комплексированной с аппаратурой спутниковой навигации (АСН), и лазерно-лучевым каналом управления (ЛЛКУ).

Все это, конечно указывает на то, что ракета получится не дешевой.

Стрельбы будут выполняться танком Т-80 и баллистической установкой с системой 2А82. Также при испытаниях поражающего действия БЧ будут использованы 36 биообъектов (кролики).

Пассивная ГСН состоит из ин­формационного канала видимого (ВД) и инфракрасного (ИК) диапазонов, гироскопической системы стабилизации и трехстепенной следящей системы.

Перспективная УР предназначена для поражения наземных объек­тов и низкоскоростных воздушных целей и реализует такие современные принципы управляемого вооружения, как:

- принцип "выстрелил-забыл" (с самонаведением на конечном уча­стке траектории);

- поражение наземных объектов в слабозащищенную верхнюю по­лусферу;

- поражение целей за пределами прямой видимости;

- метод пассивного определения координат цели в нескольких спектральных диапазонах;

- наличие инерциального участка траектории с корректировкой из­мерений по сигналам спутниковой навигации.

Принятие на вооружение (при условии успеха испытаний) комплекса с реализацией вышеперечисленных свойств выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости так и при стрельбе непрямой наводкой.

См. подробнее -

МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ С ПАССИВНОЙ ГСН

"АРМАТА" ПОЛУЧИТ "СОКОЛА"

СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТАНКОВ, ОБСТРЕЛИВАЕМЫХ ВЫСОКОТОЧНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТЫ ОТ ВТО СО СРЕДСТВАМИ АЭРОЗОЛЬНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ СВ