Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"

Оригинал взят у коллеги andrei_bt в "Сокол" взлетает
Работа над перспективным российским комплексом управляемого вооружения 3УБК25 "Сокол-В" вышла на заключительный этап. Испытания пройдут на полигоне Смолино.
Планируется израсходовать 25 боевых ракет 3УБК25 с БЧ и ГСН, а также 46 практических ракет с ГСН (без БЧ) и 46 ракет с бортовой инерциальной навигационной системой БИНС без БЧ и ГСН. Ракету нового поколения разрабатывает АО "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана".
Ссылка сайт госзакупок.
Рис. 1. Перспективная УР с пассивной ГСН: 1 - ГСН; 2 - боевая часть; 3 - двигатель; 4 - узел стыковки; 5 - крыло; 6 - руль; 7 - блок привода; 8 - механизм сброса поддона; 9 - приемник излучения; 10 - индукторная втулка
В случае успешного завершения испытаний это будет первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами. Перспективная управляемая ракета, оснащенна пассивной оптикоэлектронной головкой самонаведения (ГСН), бортовой инерциальной навигационной системой (БИНС), комплексированной с аппаратурой спутниковой навигации (АСН), и лазерно-лучевым каналом управления (ЛЛКУ).
Все это, конечно указывает на то, что ракета получится не дешевой.
Стрельбы будут выполняться танком Т-80 и баллистической установкой с системой 2А82. Также при испытаниях поражающего действия БЧ будут использованы 36 биообъектов (кролики).
Пассивная ГСН состоит из информационного канала видимого (ВД) и инфракрасного (ИК) диапазонов, гироскопической системы стабилизации и трехстепенной следящей системы.
Перспективная УР предназначена для поражения наземных объектов и низкоскоростных воздушных целей и реализует такие современные принципы управляемого вооружения, как:
- принцип "выстрелил-забыл" (с самонаведением на конечном участке траектории);
- поражение наземных объектов в слабозащищенную верхнюю полусферу;
- поражение целей за пределами прямой видимости;
- метод пассивного определения координат цели в нескольких спектральных диапазонах;
- наличие инерциального участка траектории с корректировкой измерений по сигналам спутниковой навигации.
Принятие на вооружение (при условии успеха испытаний) комплекса с реализацией вышеперечисленных свойств выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости так и при стрельбе непрямой наводкой.
См. подробнее -
МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ С ПАССИВНОЙ ГСН
СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТАНКОВ, ОБСТРЕЛИВАЕМЫХ ВЫСОКОТОЧНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТЫ ОТ ВТО СО СРЕДСТВАМИ АЭРОЗОЛЬНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ СВ