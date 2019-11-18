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РИА Новости

Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. На фоне политики США по прямому подрыву международной безопасности Россия обязана активизировать усилия по укреплению собственной обороноспособности, считает глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Линия США - это прямой подрыв системы международной безопасности, открытая декларация отказа от военной сдержанности и транспарентности… В складывающей тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказал Нарышкин на заседании круглого стола по истории отечественного ракетостроения в Балтийском Государственном техническом университете в Петербурге.

"Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов", - добавил он.

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Россия
США
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Талисман
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Нарышкин Сергей
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