"Сдерживание России". НАТО объявило о пересмотре политики альянса

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. НАТО следует внести коррективы в политику в связи с появлением угроз "гибридного характера". Об этом сообщает RT, ссылаясь на доклад, подготовленный экспертами Оборонного колледжа альянса.

Документ "Определение масштабов компетенции НАТО" акцентирует внимание на "сдерживании России" на восточном направлении. Эксперты уверяют, что альянсу следует сформировать общества, устойчивые к "гибридным угрозам", в том числе исходящим от РФ.

"Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях", – отмечается в выдержках из документа.

Члены НАТО не раз высказывались о том, что Россия представляет угрозу. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал обвинение из-за якобы вмешательства России во внутренние дела суверенных государств и включал в список основных угроз безопасности Европы.

Однако в ноябре Столтенберг заявлял, что альянс стремится к более конструктивным отношениям с РФ.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что Москва "не будет напрашиваться" на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Политик пояснил, что инициатива заморозки сотрудничества исходила от альянса.

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