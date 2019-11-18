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РИА Новости

"Сдерживание России". НАТО объявило о пересмотре политики альянса

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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. НАТО следует внести коррективы в политику в связи с появлением угроз "гибридного характера". Об этом сообщает RT, ссылаясь на доклад, подготовленный экспертами Оборонного колледжа альянса.

Документ "Определение масштабов компетенции НАТО" акцентирует внимание на "сдерживании России" на восточном направлении. Эксперты уверяют, что альянсу следует сформировать общества, устойчивые к "гибридным угрозам", в том числе исходящим от РФ.

"Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях", – отмечается в выдержках из документа.

Члены НАТО не раз высказывались о том, что Россия представляет угрозу. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал обвинение из-за якобы вмешательства России во внутренние дела суверенных государств и включал в список основных угроз безопасности Европы.

Однако в ноябре Столтенберг заявлял, что альянс стремится к более конструктивным отношениям с РФ.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что Москва "не будет напрашиваться" на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Политик пояснил, что инициатива заморозки сотрудничества исходила от альянса.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава Минобороны Франции объяснила слова Макрона о НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
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