Эксперт назвал условия для бесплатных поставок оружия в Белоруссию

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Белоруссия и так получает российское оружие по льготным ценам, вопрос о бесплатных поставках может рассматриваться на практике после начала полноценного функционирования Союзного государства, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне "поняли бы", если бы Москва передавала оружие бесплатно или в аренду военным Белоруссии, так как они обеспечивают и безопасность РФ.

"Поставка российского оружия в Белоруссию осуществляется по льготным ценам, которые существуют для государств - членов ОДКБ. Эта цена значительно ниже, чем цена на аналогичные образцы российского оружия на мировом рынке", - сказал Коротченко.

Он также отметил успешно развивающуюся кооперацию России и Белоруссии в области оборонно-промышленного комплекса. Эксперт напомнил, что РФ недавно поставила партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К" для защиты БелАЭС. В то же время Белоруссия поставляет России шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения.

Коротченко не исключил, что по мере начала "реального функционирования структур Союзного государства" вопрос о бесплатных поставках может стать реальностью. "Сначала мы говорим о переходе на единую валюту, единые принципы экономического планирования и единую стратегию в области внешней политики, потом уже о бесплатных поставках", - добавил Коротченко.