Открылась Международная авиационно-космической выставка Dubai Airshow 2019. Она будет работать с 17 по 21 ноября. Наша страна впервые показывает ряд новинок и боевую технику, показавшую свою эффективность в Сирии.

Наши специалисты чутко реагируют на запросы рынка. Сегодня один из трендов - беспилотники. Как сами аппараты, так и борьба с ними, причем борьбе уделяется особое внимание. Мы демонстрирует различные системы радиоэлектронной борьбы с дронами. Это высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Они могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от любых типов беспилотников.

Естественно, внимание привлечет экспозиция "Алмаз-Антея" - основного разработчика систем ПВО, которые надежно закрыли российскую базу Хмеймим в Сирии от налетов беспилотников, запускаемых террористами, и вообще от всех угроз с воздуха.

Вряд ли авиационные специалисты пройдут мимо наших боевых вертолетов, модернизированных с учетом опыта боевого применения в Сирии. Это Ми-28Н, Ка-52, Ми-171Ш.

Впервые за рубежом представлен новейший гражданский вертолет Ми-38. Заявляется, что его стоимость, выгодно отличается от иностранных аналогов.

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза. Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет "Ансат", который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке.

Впервые в авиасалоне на территории ОАЭ показывается учебно-боевой Як-130. В ходе летной программы самолет под управлением летчика-испытателя Василия Севастьянова и штурмана-испытателя Михаила Кудряшова продемонстрирует свои высокие маневренные возможности.

Напомним, что Як-130 позволяет на самом современном уровне обучать пилотов боевых самолетов поколения "4+" и "5". На этом самолете уже установлены девять мировых рекордов скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее. С 2011 года самолеты поставляются на экспорт. Они стоят на вооружении ВВС Беларуси, Бангладеш, Мьянмы и Лаоса. Возможно, к ним прибавятся страны Ближнего Востока и Африки. "Рособоронэкспорт" начинает активное продвижение на мировой рынок истребителя пятого поколения Су-57 - разрешение на его экспорт получено. Выставлена модель экспортного варианта - Су-57Э.

Многие специалисты уверены, что на рынке вооружений наш самолет составит достойную конкуренцию американскому F-35.

От первого лица

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Dubai Airshow 2019 - это не только один из крупнейших авиасалонов мира, но и очень важная для России площадка с точки зрения расширения кооперации и деловых контактов. В этом году российская техника представлена на выставке и принимает участие в летной программе.

В Дубае у нас премьера: новейший российский вертолет Ми-38 впервые представлен за рубежом, и даже принимает участие в летной программе. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках реализации проекта Ми-38 финансировались Минпромторгом России. Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Конструкторы провели целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее расширение эксплуатационных возможностей и обеспечение максимальной универсальности применения вертолета. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности

На авиасалоне также представлена и другая наша новинка - легкий многоцелевой вертолет "Ансат", который также принимает участие в демонстрационных полетах. "Ансат" может применяться для пассажирских перевозок (в том числе корпоративных), доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.

Обе машины готовы к эксплуатации в широком диапазоне климатических условий и в условиях горной местности.

На стенде Объединенной авиастроительной корпорации посетители и представители авиакомпаний могут ознакомиться с нашими новейшими гражданскими самолетами - МС-21 и Sukhoi Superjet 100. В статической экспозиции и в летной программе выставки примет участие Як-130. Это учебно-боевой самолет нового поколения. Его главная особенность, предопределившая популярность на рынке, - гармоничное сочетание учебных и боевых возможностей. В качестве учебного он позволяет готовить пилотов многофункциональных истребителей нового поколения, в том числе сверхманевренных. Учебные машины предыдущих поколений такой возможности не имели. Как легкий боевой самолет Як-130 может бороться с воздушными целями и наносить удары высокоточным оружием по наземным объектам. Заказчики ценят, что самолет прост в обслуживании, может работать с грунтовых аэродромов, а его цена ниже, чем у конкурентов. Экспорт машины начался в 2011 году. Конкуренция на этом рынке возрастает, однако по числу поставленных заказчикам машин Як-130 опережает аналоги.

Подготовила Елена Березина

Ренат Закиев, Сергей Птичкин