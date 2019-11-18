Беларусь в кольце войск НАТО

В польском городе Бяла-Подляска, который расположен в 40 километрах от границы с Беларусью, после 20-ти летнего перерыва вновь появятся войска. Это будут подразделения формируемой в настоящее время 18-й механизированной дивизии Войска Польского.

В начале ноября власти города приняли решение о передаче министерству национальной обороны двух участков земель военного аэродрома бывшего 61 полка учебно-боевой авиации площадью 327 и 64 гектара, соответственно. Данная информация подтверждает предположения, что в ближайшее время в Бяла-Подляска и окрестностях города появится крупнейший гарнизон национальной армии где будет размещено порядка двух тысяч военнослужащих.

Вблизи белорусской границы Варшава намерена разместить механизированный и транспортный батальоны, зенитный артиллерийский дивизион, разведывательную и саперную роты 1-й танковой бригады 18-й мд сухопутных войск и батальон легкой пехоты войск территориальной обороны. Формирование механизированного батальона начнется уже в следующем году. Также с началом 2020 года начнутся строительные работы по возведению и ремонту объектов нового гарнизона.

ВС Польши. Источник: www.belvpo.com

Таким образом, в Бяла-Подляска появится крупный комплекс военных объектов, который займет около 606 гектаров земли. Здесь, среди прочего, будут построены два стрельбища и танкодром, что позволит войскам дивизии вести интенсивную боевую подготовку, и, в первую очередь, танковым подразделениям.

Напомним, что в состав 18-й мд уже включены 1-я танковая бригада с двумя танковыми батальонами (на вооружении стоят «Леопард» 2A5 и 2A4), планируется иметь еще два механизированных, 21-я горно-пехотная бригада с тремя мотопехотными батальонами (на БМП-1), в перспективе добавится еще горно-пехотный батальон с боевыми машинами «Росомаха». Кроме того, формируется 19-я механизированная бригада с двумя танковыми на Т-72 и двумя механизированными батальонами на БМП-1.

Всего в составе 18-й мд будет насчитываться 12 боевых батальонов, в каждом из которых, в соответствии со стандартами НАТО, по 58 боевых машин. Особенно важно то, что эти батальоны будут подразделениями полного состава. И вскоре, вся эта бронетанковая армада будет оттачивать боевые навыки непосредственно у границы Беларуси.

Обратим также внимание на то, что с середины октября текущего года на литовской территории в 15 км от белорусской границы размещен танковый батальон сухопутных войск США в рамках операции «Атлантическая решимость». Солдаты из Техаса на 30 танках «Абрамс» и 25 БМП «Брэдли» уже активно задействованы в учениях на полигоне Пабраде.

Минск и Москва не скрывают обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у своих границ. В настоящее время оборонные ведомства двух стран планово осуществляют реагирование на рост военной опасности в регионе. Однако, учитывая продвижение войск НАТО в Польше и Литве непосредственно к границе Союзного государства, Россия и Беларусь успеют лишь усилить имеющиеся части или переместить на основные опасные направления дополнительные подразделения, к примеру, российские батальонные тактические группы, под прикрытием ракетных комплексов и дополнительных систем ПВО.

Николай Астровский