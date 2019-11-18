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Самолетный руль высоты напечатают из термопластичного углепластика

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Термопластичный препрег
Термопластичный препрег с однонаправленными углеволокнами.
Источник изображения: Automated Dynamics

Американская компания Triumph Group и бразильская Embraer договорились о совместной разработке и испытаниях самолетных рулей высоты, изготовленных из термопластичного углепластика. Как сообщает Aerospace Technology, рули высоты планируется изготавливать методом индукционного наплавления.

На некоторых современных самолетах рули высоты выполняются из авиационных металлических сплавов и композиционных материалов. Обычно они имеют цельнометаллическую кессонную часть из лонжеронов, стыковочных фитингов и нервюр, а также композитные панели. В большинстве случаев последние изготавливаются методом послойной выкладки из препрегов.

Использование композиционных материалов в конструкции самолетов позволяет уменьшать массу конструкции без ущерба ее прочностным характеристикам. Это в свою очередь, положительно сказывается на экономичности готового самолета и его летных характеристиках.

В частности, сегодня ведется разработка пассажирских самолетов с частично или полностью композитным крылом. Например, такое крыло получит российский лайнер МС-21. Композитным крылом оснащены самолеты Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350XWB.

По словам вице-президента по конструированию подразделения Triumph Aerospace Structures Дейва Деннисона, компания уже разработала и создала первый пробный образец руля высоты из термопластичного углепластика с однонаправленным расположением углеволокна. По итогам совместного проекта с Embraer компания намерена развернуть серийное производство новых композитных рулей высоты.

В декабре прошлого года китайская авиастроительная корпорация COMAC объявила об изготовлении первой цельнокомпозитной секции фюзеляжа перспективного широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, разработка которого ведется совместно с российской Объединенной авиастроительной корпорацией. Длина секции составила 15 метров, а диаметр — 6 метров.


Василий Сычёв

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Россия
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Boeing-787
А350
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