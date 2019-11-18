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Военное обозрение

Индия затягивает подписание соглашения о покупке 140 вертолётов у России

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Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели ставит препоны в деле реализации соглашения, предусматривающего приобретение больше сотни отечественных винтокрылых машин.

Глава холдинга "Вертолёты России" заявил в воскресенье, что Индия затягивает подписание твёрдого соглашения о покупке 140 вертолётов, несмотря на предоставление всей информации

- сообщает издание The Economic Times.

По всей видимости, речь идет о приобретении Ка-226. Как полагают индийские военные, данная машина в обозначенном объеме способна ликвидировать острую нехватку средств авиационной поддержки при потенциальном проникновении противника.

Манёвренная винтокрылая техника в состоянии, по их мнению, обеспечить слаженность работы сухопутных подразделений при выстраивании ими боевых порядков в случае столкновения с пакистанской армией. В итоге ожидаемое проникновение на территорию сопредельного государства "бронированных армад индийских войск" получит необходимую для этого воздушную поддержку. Ка-226 в состоянии обеспечить комплексное снабжение войск, выполнение санитарных миссий и, при компоновке в отдельных модификациях, проведение разведки.

При этом данное прикрытие необходимо организовать в ближайшие сроки. В этой связи отвергается вероятность закупки Ми-8/17 ввиду более тяжелой финансовой нагрузки.

Примечательно, что во время визита в Россию индийского премьера речь заходила и о крупном "вертолётном" контракте, который изначально подписывался ещё в 2015 году. Индия, на основании этого контракта, собиралась 40 Ка-226 закупить напрямую у России, а ещё 160 винтокрылых машин этой модели построить на своих предприятиях по российской лицензии.

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
КА-226
Ми-8
Компании
Вертолеты России
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