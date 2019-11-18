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Военное обозрение

Появились сведения о сокрытии военных преступлений британскими солдатами в Ираке и Афганистане

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Источник изображения: Фейсбук/Британская армия

Издание The New Arab, ссылаясь на The Sunday Times, пишет о том, что детективы в Британии собрали пакет доказательств того, что высокопоставленные британские чины Минобороны годами скрывали военные преступления военнослужащих в Ираке и Афганистане.

В материале отмечается, что речь идёт о военных преступлениях, к которым причастны, в том числе военнослужащие элитных спецподразделений - SAS и Black Watch. В частности, в материале говорится об установлении фактов фальсификации документов, в которых преднамеренные убийства и пытки в Афганистане и Ираке выдавались за специальные операции против террористов.

Из материала:

Детективы также раскрыли данные о том, что военные командиры сфальсифицировали доказательства в попытке скрыть подобные обвинения. Совершение военных преступлений является очевидным фактом, но в своё время делу не дали ход из-за откровенного давления со стороны тогдашнего министра обороны страны Майкла Фэллона. По его личному указанию все дела по этой тематике были закрыты ещё до того, как они могли бы дойти до суда.

В материале говорится о том, что доказательства были блокированы по политическим причинам.

При этом не говорится, кто именно поручил детективам собрать пакет документов о причастности британских военнослужащих к совершению военных преступлений при выполнении операция в Ираке и Афганистане.

О каких преступлениях идёт речь?

Вот несколько примеров:

Британский солдат по непонятной причине застрелил иракского полицейского в Басре.

В 2012 года британский спецназовец расстрелял мужчину и троих детей практически в упор в одном из домовладений. Те в тот момент пили чай.

Снова 2003 год и снова Басра – британские военные надругались над пленными, двоих из которых запытали до смерти.

The New Arab:

Один из следователей открыто заявил, что министерство обороны настаивало на скорейшем закрытии дел. А потом и вовсе было заявлено, что возможен пересмотр законодательства с целью защиты военнослужащих от подобного рода исков.

Издание отмечает, что собранные доказательства могут дойти до Международного уголовного суда.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
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