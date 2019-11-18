Россия и Саудовская Аравия приступили к обсуждению поставок С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия исполнения соглашения о поставке зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

Об этом заявили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в ходе XVI международного авиационно-космического салона "Дубай Эйршоу - 2019".

- В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу, - цитирует представителя службы ТАСС.

В ФСВТС также добавили, что в настоящее время с Эр-Риядом предварительно обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов. Также интерес еще несколько стран Ближнего Востока проявляют интерес к российской системе противовоздушной обороны.

Напомним, о договоре на приобретение Саудовской Аравией комплексов С-400 стало известно в октябре 2017 года, однако, поставки не осуществлялись. В ноябре 2018 года посол ближневосточного государства в России подтвердил намерение покупки ЗРС и сообщил, что обсуждаются технические нюансы.

Комплекс С-400 "Триумф" относится к системам ПВО средней и большой дальности, он предназначен для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400-600 километров. Радары "Триумфа" способны засекать цели, изготовленные по технологии стелс.

Тимур Алимов