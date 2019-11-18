Лукашенко указал на возможность Москвы бесплатно передавать Минску вооружение

Если бы Москва передавала бесплатно или в аренду вооружение военным Белоруссии, то в России это поняли бы. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Этим мнением глава государства поделился, говоря о ситуации с поставкой из России истребителей СУ-30СМ. Лукашенко подчеркнул, что "ничего бесплатно" не хочет, но должна быть "приемлемая цена", сообщает в воскресенье, 17 ноября, "РИА Новости".

Белоруссия не является чьей-либо нахлебницей и не хочет ею быть, добавил Лукашенко. Он напомнил, что Минск тратит деньги на содержание в республике двух военных объектов России. При этом белорусский лидер отказался называть конкретные цифры.

Ранее в воскресенье Лукашенко отметил, что Москва должна отдать хотя бы половину средств, которые Минск тратит на охрану совместной с Россией границы. В свое время, добавил президент Белоруссии, он пошел на то, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России и была совместной, при этом денег за это у российской стороны не просил.