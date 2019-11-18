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Военное обозрение

Заявлено о появлении танков Т-90 САА в районе Манбиджа

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Источник изображения: AMN

Из Сирии приходят сообщения о переброске танковых частей сирийской правительственной армии на север страны. При этом в ближневосточных СМИ, включая ливанский медиапортал AMN, сообщается, что САА перебрасывает в район Манбиджа танковые подразделения, оснащённые танками российского производства Т-90.

В материале утверждается, что танки Т-90 сирийская правительственная армия стала получать в 2016 году. Тогда с их помощью она осуществила подавление и последующее уничтожение нескольких крупных группы террористической организации ИГИЛ (*запрещена в РФ).

Из материала:

На неделе вблизи линии фронта в северной сельской местности мухафазы Алеппо был замечен танк Т-90 российского производства сирийских правительственных сил. Эти танки оказались невероятно полезными для сирийской армии, особенно в битвах, где необходим тяжёлый арсенал.

По некоторым данным, САА применяла танки Т-90 при наступлении на позиции боевиков на юге Сирии, включая провинцию Дараа.

Источник изображения: AMN

Ещё совсем недавно Манбидж патрулировался турецкими войсками и американским военным контингентом, который поддерживал местные курдские вооружённые группировки. Теперь в этом районе патрулирование осуществляется российской военной полицией. На этом фоне подразделения САА вплотную подошли к границе с Турцией и взяли под свой контроль несколько пограничных застав, которые долгое время официальным Дамаском не контролировались.

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