Страны Ближнего Востока оценили российское оружие

В течение последних пяти лет Россия экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму свыше $2 млрд в год, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Об этом сообщает РИА Новости. Как уточнил Шугаев, объём поставок оружия на Ближний Восток составляет 10-20% от всех экспортных оборонных заказов России, общий портфель которых оценивается в $50 млрд.

Глава ФСВТС также сообщил, что продолжается обсуждение с Саудовской Аравией поставок истребителей Су-35 и создание лёгкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29.

Кроме того, страны рассматривают возможность заключения соглашения о лицензионном производстве автоматов Калашникова АК-103.

"Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договорённости, касающиеся практической реализации проекта", - сообщила официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.