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Страны Ближнего Востока оценили российское оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

В течение последних пяти лет Россия экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму свыше $2 млрд в год, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Об этом сообщает РИА Новости. Как уточнил Шугаев, объём поставок оружия на Ближний Восток составляет 10-20% от всех экспортных оборонных заказов России, общий портфель которых оценивается в $50 млрд.

Глава ФСВТС также сообщил, что продолжается обсуждение с Саудовской Аравией поставок истребителей Су-35 и создание лёгкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29.

Кроме того, страны рассматривают возможность заключения соглашения о лицензионном производстве автоматов Калашникова АК-103.

"Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договорённости, касающиеся практической реализации проекта", - сообщила официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
МиГ-29
Су-35
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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