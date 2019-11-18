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Интерфакс-АВН

Россия должна заплатить Белоруссии за охрану границы, считает Лукашенко

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Минск. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не станет публично называть цифры, которые республика тратит на охрану совместной с РФ границы, но считает, что Москва должна отдать хотя бы половину.

"Я не стану называть эти цифры, чтобы потом меня в России опять, они, знаете, выбирают одно слово и начинают бомбить так, как им хочется", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Он напомнил, что когда на текущей неделе заслушивал отчет пограничного ведомства, в центре внимания был договор с Россией об охране госграницы. "Я, наоборот, сказал: давайте усилим этот договор, чтобы показать, что это серьезный проект. Нет, сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока половину пусть отдадут того, что мы тратим", - подчеркнул президент.

При этом он заметил, что Беларусь много тратит на общую с РФ систему ПВО.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты", - продолжил глава государства.

Лукашенко отметил, что в свое время пошел на то, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России и была совместной. "Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы", - добавил президент.

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Белоруссия
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
NATO
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