В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей

Осуществляемая сегодня Россией передача Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей ВМСУ являет собой жест доброй воли, за которым со стороны Украины мог бы последовать ряд шагов, нацеленных на нормализацию отношений между государствами. Об этом в комментарии "РГ" заявил сенатор Сергей Цеков.

- Мы надеемся на это, - отметил он. - Ведь в Киеве в принципе оборвали все нормальные связи с Россией. Но существует множество шагов по нормализации отношений с Россией: можно ослабить санкционный режим, снять запрет на въезд на территорию Украины совершеннолетних мужчин, россиян, определенного возраста (сегодня он возможен только при особых условиях), можно возобновить авиасообщение, изменить внутри страны отношение к русскому языку и так далее. Перечень может быть очень широк.

При этом сенатор первым обоюдным шагом на пути к нормализации межгосударственных отношений назвал обмен задержанными в сентябре этого года.

Со своей стороны депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал передачу кораблей Киеву "исполнением ранее достигнутых договоренностей".

- Как бы нас ни обвинял официальный Киев, науськиваемый западными "партнерами", сегодняшняя передача кораблей - это не жест доброй воли, это наше четкое исполнение достигнутых ранее договоренностей, - подчеркнул парламентарий.

Он также уточнил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" транспортируют к месту передачи без военного конвоя, а навстречу им также выйдут украинские суда без вооружения.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом украинские военные корабли опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.

Алексей Вакуленко (Симферополь)