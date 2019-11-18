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Известия.ru

Самолет Як-130 станет боевым

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что ОАК приступила к модернизации учебно-боевого самолета Як-130. В результате обновления его боевые характеристики значительно возрастут. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

"По боевой составляющей у нас главное событие — мы сюда привезли самолет Як-130", — сказал он на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

На авиасалоне в ОАЭ "Объединенная авиастроительная корпорация" представляет начало проекта по глубокой модернизации самолета, добавил он.

13 ноября стало известно, что "Рособоронэкспорт" представит на выставке новейший истребитель пятого поколения Су-57Э.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в ОАЭ. "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей", "Швабе".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Як-130
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
ОАК
ОДК УК
РОЭ
Швабе ОАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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