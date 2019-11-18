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ТАСС

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

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Учебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что самолет можно приспособить под заказчика и регион применения

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"По боевой составляющей у нас главное событие - мы сюда привезли самолет Як-130 <...> Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации - мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет", сказал Слюсарь.

По его словам, на Як-130 можно будет выполнять большое количество задач. Кроме того, его можно приспособить под заказчика и регион применения. "Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать", - уточнил глава ОАК.

В частности, на статической экспозиции Як-130 представлена номенклатура авиационных средств поражения: управляемые ракеты "воздух-воздух", блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, а также подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.

"Его учебная функция также повышена. Этот самолет способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты 4-го, 5-го поколения", - добавил Слюсарь.

Ранее в июне на форуме "Армия-2019" глава "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что компания предлагает корпорации "Иркут" модернизировать машину, в частности установить РЛС, легкое вооружение и другие авиационные средства поражения.

Як-130

Як-130 является учебно-боевым самолетом, разработанным ОКБ Яковлева вместе с компанией Aermacchi. Эта модель была создана для замены самолетов Л-39, ранее использовавшихся для тренировок, первое испытание опытного образца Як-130 состоялось в апреле 1996 года. Самолет обладает системой, позволяющей отрабатывать бой без стрельбы настоящими боеприпасами, наносить условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям, но в случае войны может эффективно справляться с задачами легкого штурмовика.

Ранее на авиасалоне LIMA 2019 зарубежные заказчики оформили контракты на поставку порядка 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Российские машины уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии. Россия, в свою очередь, готова расширять возможности Як-130 в соответствии с пожеланиями заказчиков.

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