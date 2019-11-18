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Украинские катера еще раз пройдут под Крымским мостом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

По данным телеканала "Крым-24", корабли передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа. "Начато перемещение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", задержанных Россией, находится на завершающем этапе.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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