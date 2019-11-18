Индия потеряла МиГ-29К

ВМС Индии лишились учебного палубного истребителя. Вчера, 16 ноября, портал indiatimes.com сообщил о том, что МиГ-29К двухместной модификации разбился в штате Гоа, пилоты катапультировались и не получили существенных травм.

По предварительной версии, самолёт столкнулся со стаей птиц вскоре после взлёта с авиабазы ​​Даболим. Возник пожар в двигателе, после чего пилоты отвели истребитель от жилых районов и катапультировались.

Сюжет телеканала Goa 365 о падении МиГ-29К

В 2004 году военное ведомство Индии заказало у России 16 МиГ-29К с опционом ещё на 30 истребителей. С 2016 года эти истребители стали единственными палубными самолётами ВМС Индии.

МиГ-29К — советский/российский палубный многоцелевой истребитель четвёртого поколения, являющийся модификацией МиГ-29. Разработка самолёта началась в 1978 году, а первый полёт МиГ-29К совершил в 1989 году. В 90-е годы проект был заморожен, поскольку на тот момент уже был готов к серийному производству Су-27К. В 1999 году программу перезапустили, и разработка МиГ-29К была успешно завершена.