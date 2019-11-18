Россия получила более 15 заявок на покупку комплексов "Панцирь"

Российская сторона также прорабатывает вопрос модернизации комплексов "Панцирь" армии ОАЭ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия получила более 15 заявок на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", в том числе несколько - от стран Ближнего Востока. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

"В связи с универсальностью и высокой эффективностью многие страны интересуются данным комплексом. Всего на "Панцирь-С1" имеется свыше 15 обращений инозаказчиков, в том числе несколько обращений от стран Ближнего Востока", - сообщил Шугаев.

Он также добавил, что Россия занимается проработкой вопроса модернизации зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", стоящих на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Одним из ярких и наиболее успешных примеров российско-эмиратского взаимодействия в области военно-технического сотрудничества является совместная разработка и производство в интересах заказчика комплексов "Панцирь-С1". Эмиратская сторона проявила заинтересованность в вопросе модернизации ранее поставленных ЗРПК "Панцирь", в настоящее время идет проработка данного вопроса", - отметили в ФСВТС.

Согласно данным открытых источников, на вооружении армии ОАЭ состоит 50 ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси грузового автомобиля Man SX45.

"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound) - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.