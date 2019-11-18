Войти
ТАСС

Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова

593
6
0
АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник изображения: Андрей Союстов

Кроме того, Москва проводит переговоры с Эр-Риядом по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока подали порядка пяти заявок на поставку новейших автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

"В связи с исключительной надежностью и простотой конструкции многие страны Ближнего Востока закупают различные модели автомата Калашникова. В частности, есть порядка пяти заявок на демонстрацию и поставку от стран региона на новейшие автоматы АК-12, АК-15", - сказал Шугаев.

Он также сообщил, что в настоящее время с саудовской стороной осуществляются переговоры по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103. "Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договоренности, касающиеся практической реализации проекта", - уточнил глава ФСВТС.

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов сообщал, что группа компаний "Калашников" в 2020 году намерена начать поставки автоматов на базе АК-12 и АК-15 в страны Южной Америки, Южной Азии и Африки.

Автоматы АК-12 и АК-15 предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения. Автомат АК-12 предназначен для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций, находящихся на вооружении российской армии. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ модель нового поколения обладает повышенной эргономикой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-103
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
08.02.2018
"Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
05.02.2015
Новый автомат от старого друга
29.01.2015
АК-12 перестрелял конкурента
10.11.2014
«Калашников» под ударом
6 комментариев
№1
18.11.2019 14:05
Справа на фотографии не АК-15, а АК-74М3.
0
Сообщить
№2
18.11.2019 15:31
Цитата
в настоящее время с саудовской стороной осуществляются переговоры по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103
Зачем они нужны, если есть АК-15? Каприз клиента - хочет более классический вариант? А чего тогда не АКМ или АК-47?
0
Сообщить
№3
18.11.2019 15:53
Цитата, Враг сообщ. №2
Каприз клиента - хочет более классический вариант?

У них он вроде на вооружении уже. Менять 103 на 15 может не быть особого резона, особенно в кривых руках.
0
Сообщить
№4
18.11.2019 15:55
Цитата, Враг сообщ. №2
Зачем они нужны, если есть АК-15?
Например затем, что дешевле. Уже и АК-203 есть на экспорт.

Цитата, Враг сообщ. №2
Каприз клиента - хочет более классический вариант? А чего тогда не АКМ или АК-47?
Захотят заказчики автоматы дороже, им хоть эксклюзивную партию АК образца 1946 года с фрезерованными ствольными коробками изготовят. Вот только они всё больше сэкономить хотят. :)
0
Сообщить
№5
18.11.2019 16:07
mikhalich
Цитата, mikhalich сообщ. №3
У них он вроде на вооружении уже. Менять 103 на 15 может не быть особого резона, особенно в кривых руках.
Вы так пишете, будто между ними какая-то радикальная разница. Отличи ведь минимальные, это ж просто модернизация, всего лишь модернизация, а не какое-то другое оружие под другой патрон. Тоже самое, только чуть лучше ведь.


Геннадий Гущин
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Например затем, что дешевле. Уже и АК-203 есть на экспорт.
Вроде совсем не бедный клиент, у них бюджет побольше нашего.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Захотят заказчики автоматы дороже, им хоть эксклюзивную партию АК образца 1946 года с фрезерованными ствольными коробками изготовят.
Я бы от этих ждал золотые АК :)
0
Сообщить
№6
18.11.2019 17:14
Цитата, Враг сообщ. №5
Вы так пишете, будто между ними какая-то радикальная разница.
Кое какая разница есть. Проводили работы по повышению дальности и точности стрельбы, снижению отдачи, балансировке работы механизма при автоматическом огне. Может там и не сверхвыдающиеся результаты, но что-то улучшить смогли.

Цитата, Враг сообщ. №5
Вроде совсем не бедный клиент, у них бюджет побольше нашего.
Им на этот бюджет американскую технику втридорога ещё покупать. :)

Цитата, Враг сообщ. №5
Я бы от этих ждал золотые АК :)
Они и золотые заказывают. Но поштучно, а не для лицензионного крупносерийного производства.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли