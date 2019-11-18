Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова

Кроме того, Москва проводит переговоры с Эр-Риядом по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока подали порядка пяти заявок на поставку новейших автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

"В связи с исключительной надежностью и простотой конструкции многие страны Ближнего Востока закупают различные модели автомата Калашникова. В частности, есть порядка пяти заявок на демонстрацию и поставку от стран региона на новейшие автоматы АК-12, АК-15", - сказал Шугаев.

Он также сообщил, что в настоящее время с саудовской стороной осуществляются переговоры по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103. "Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договоренности, касающиеся практической реализации проекта", - уточнил глава ФСВТС.

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов сообщал, что группа компаний "Калашников" в 2020 году намерена начать поставки автоматов на базе АК-12 и АК-15 в страны Южной Америки, Южной Азии и Африки.

Автоматы АК-12 и АК-15 предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения. Автомат АК-12 предназначен для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций, находящихся на вооружении российской армии. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ модель нового поколения обладает повышенной эргономикой.