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Рязанское училище ВДВ отметило 101-ю годовщину со дня образования

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова отметило 101-ю годовщину.

Свою историю училище ведет с 1918 года, когда были образованы одни из первых курсов подготовки командиров буквально на кануне созданной Красной Армии и является в своем роде единственной в мире кузницей командирских кадров для Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа. В этих стенах воспитано не одно поколение талантливых командиров, прославленных военачальников и государственных деятелей. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.

На сегодняшний день училище осуществляет подготовку командиров по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наряду с обучением будущих офицеров и прапорщиков для Вооруженных Сил Российской Федерации в училище на специальном факультете осуществляется подготовка иностранных военнослужащих. Сегодня в нем обучаются почти 300 курсантов из 26 стран. Среди них - представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья. С 1962 года специальный факультет подготовил 133 золотых медалиста. Выпускники десантного училища после обучения поступают на первичные офицерские должности в ВДВ, Сухопутные войска, ВМФ, ГУ ГШ ВС РФ, ФСБ, ФСО и другие федеральные органы исполнительной власти.

За последние несколько лет учебно-материальную базу ОВВДКУ пополнили новые учебные корпуса, комплекс с аэродинамической трубой для подготовки к парашютным прыжкам, новый полигон учебного центра в Сельцах и глубоководный бассейн, для тренировки водолазов с возможностью отработки огневых задач.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, присутствовавший на торжественных мероприятиях, обратился к личному составу училища с приветствием и напутственным словом. "Для меня, сегодня, большая честь, поздравить вас со 101-й годовщиной образования "кузницы кадров" Воздушно-десантных войск и войск специального назначения… для вас, товарищи курсанты, нет недостатка в примерах для подражания – это должно быть для вас мотивацией, это ориентиры на кого равняться, с кого брать пример в деле защиты Отечества", - заявил он в своем выступлении.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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