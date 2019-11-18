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Военное обозрение

В США усомнились в боевой пользе новейших эсминцев Zumwalt

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Источник изображения: topwar.ru

Американские эксперты сомневаются в боевой пользе новейших эсминцев ВМС США, подвергая переоценке их боевую роль.

Три новых эсминца класса Zumwalt попали в самую настоящую беду

- пишет американский эксперт Кайл Мозоками.

Первоначально предполагалось, что флот будет состоять из более чем трех десятков кораблей данного типа, однако их вооружение "ошарашило задержками, сокращениями и ошеломляющим увеличением стоимости".

Недостатки конструкции, в том числе вызванные финансовой стороной дела, не позволили реализовать масштабную программу реконструкции флота. В частности, планировалось, что новый парк эсминцев сможет ликвидировать пустоты, образование которых намечается в связи с отправкой "в отставку" субмарин класса "Огайо", считает автор.

Создание аналога американского "карманного линкора", работающего в одиночку в открытом море перед лицом врага, является рискованным шагом

- считает Мозоками, полагая, что проект превратился в несостоявшуюся программу "апгрейда" костяка надводного флота США.

Однако, как он полагает, сама идея концентрации боевой мощи на корабле повышенной скрытности является востребованной. Правда, с его слов, это обойдется в ещё несколько лет простоя верфей и новые затраты.

Напомним, что ранее с эсминцами проекта в ВМС США неоднократно возникали проблемы. Доходило до того, что двигатели "Замволта" буквально глохли, и его буксирами приходилось перемещать на военную базу. Также в США никак не могут определиться, где именно использовать эти боевые корабли. Если изначально их позиционировали как эффективные надводные средства нанесения ракетных ударов, то потом решили, что их надо использовать как корабли поддержки десантных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Ohio
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