Москва поставит Су-57 Анкаре только после обеспечения необходимой партией ВКС России

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции Су-35, если Анкара проявит в них заинтересованность

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия сможет поставить Турции истребители пятого поколения Су-57 в случае необходимости только после того, как будут удовлетворены первоначальные потребности российской армии. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

"Вопрос возможной поставки Су-57 в Турцию может рассматриваться только после того, как будут удовлетворены первоначальные потребности российской армии в истребителях пятого поколения", - сказал Шугаев.

Он также сообщил, Россия готова проработать вопрос о поставках Турции Су-35, если Анкара проявит в них заинтересованность.

Информация о возможной покупке Турцией российских истребителей после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 в случае от отказа от поставок Соединенными Штатами F-35 Турции.