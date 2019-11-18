Войти
Военное обозрение

Москва и Эр-Рияд обсуждают условия поставок ЗРК С-400

491
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия поставок в Саудовскую Аравия зенитных ракетных комплексов С-400.

Заявление о такого рода обсуждении сделала официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва. По словам Марии Воробьёвой, интерес к российским комплексам С-400 на данный момент проявляют не только в Саудовской Аравии, но и в ряде других стран Ближнего Востока. Ранее сообщалось, что такого рода интерес был проявлен, например, в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, что некоторое время назад президент России Владимир Путин совершил визиты и в Саудовскую Аравию, и в ОАЭ.

Обсуждение параметров поставок ЗРК С-400 "Триумф" для нужд противовоздушной обороны Саудовской Аравии проводится в рамках контракта, который был подписан в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости. О том, когда именно первые комплексы ПВО из России будут поставлены Эр-Рияду, не сообщается.

Официальный представитель ФСВТС подчеркнула, что С-400 является лучшим зенитным ракетным комплексом в мире, а потому интерес к нему со стороны всё большего числа стран мира вполне объясним.

Нужно напомним, что некоторое время назад крупнейшие объекты нефтедобычи и нефтепереработки Саудовской Аравии, включая завод компании Saudi Aramco, подверглись атаке, проведённой с помощью БПЛА и ракет. Ущерб оценили более чем в миллиард долларов США.

Российские ЗРК Саудовская Аравия планирует использовать для прикрытия стратегических важных объектов на своей территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.11.2019
Несколько стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой С-400
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
03.06.2015
Проекция силы
11.03.2009
Брешь в портфеле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли