Москва и Эр-Рияд обсуждают условия поставок ЗРК С-400

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Стало известно о том, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия поставок в Саудовскую Аравия зенитных ракетных комплексов С-400.

Заявление о такого рода обсуждении сделала официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва. По словам Марии Воробьёвой, интерес к российским комплексам С-400 на данный момент проявляют не только в Саудовской Аравии, но и в ряде других стран Ближнего Востока. Ранее сообщалось, что такого рода интерес был проявлен, например, в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, что некоторое время назад президент России Владимир Путин совершил визиты и в Саудовскую Аравию, и в ОАЭ.

Обсуждение параметров поставок ЗРК С-400 "Триумф" для нужд противовоздушной обороны Саудовской Аравии проводится в рамках контракта, который был подписан в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости. О том, когда именно первые комплексы ПВО из России будут поставлены Эр-Рияду, не сообщается.

Официальный представитель ФСВТС подчеркнула, что С-400 является лучшим зенитным ракетным комплексом в мире, а потому интерес к нему со стороны всё большего числа стран мира вполне объясним.

Нужно напомним, что некоторое время назад крупнейшие объекты нефтедобычи и нефтепереработки Саудовской Аравии, включая завод компании Saudi Aramco, подверглись атаке, проведённой с помощью БПЛА и ракет. Ущерб оценили более чем в миллиард долларов США.

Российские ЗРК Саудовская Аравия планирует использовать для прикрытия стратегических важных объектов на своей территории.