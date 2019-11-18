Названы сроки постановки С-400 на боевое дежурство в Турции

Зенитно-ракетная система С-400 заступит на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Контракт на С-400 для Турции выполняется в штатном режиме. До конца года завершим обучение турецких специалистов. К весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все идет по плану", – передает слова Шугаева РИА "Новости".

Ранее в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

Сергей Гурьянов