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Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки постановки С-400 на боевое дежурство в Турции

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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Зенитно-ракетная система С-400 заступит на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Контракт на С-400 для Турции выполняется в штатном режиме. До конца года завершим обучение турецких специалистов. К весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все идет по плану", – передает слова Шугаева РИА "Новости".

Ранее в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.



Сергей Гурьянов

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Турция
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С-400 Триумф
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ФСВТС РФ
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Трамп Дональд
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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