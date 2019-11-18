Несколько стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой С-400

Интерес к приобретению у России ЗРК С-400 проявляют несколько стран Ближнего Востока, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

"Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", – передает ее слова РИА "Новости".

Она добавила, что Россия и Саудовская Аравия пока обсуждают условия поставок С-400 Эр-Рияду по контракту, подписанному еще в 2017 году.

В сентябре Путин предлагал Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300 после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы королевства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400.

Добавим, что Россия уже поставила С-400 Турции, кроме того, эти комплексы размещены на территории Сирии.

Сергей Гурьянов