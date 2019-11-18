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Российская газета

Никого нет: что показали испытания советской нейтронной бомбы

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Источник изображения: iStock

41 год назад Советский Союз объявил об испытаниях нейтронной бомбы, тем самым присоединившись к закрытому клубу обладателей этой разновидности ядерного оружия.

От обычной атомной бомбы нейтронная отличается дополнительным блоком, начиненным изотопом бериллия. Подрыв плутониевого заряда малой мощности запускает в дополнительном блоке термоядерную реакцию, ее результатом становится выброс потока быстрых нейтронов, губительных для всего живого. При этом сила ударной волны - и вызванных ею разрушений, - оказывается сравнительно невелика. А остаточная радиация быстро исчезает, поскольку нейтроны порождают короткоживущие изотопы.

На земле

По расчетам, воздушный подрыв нейтронной бомбы мощностью в одну килотонну вызывает разрушения на расстоянии 300 метров от эпицентра, зато все живое будет уничтожено в радиусе 2,5 километра. Опасная для жизни радиация исчезает через 12 часов, поскольку нейтронный поток порождает изотопы с коротким периодом распада. Для сравнения, водородная бомба той же мощности создает долговременное радиоактивное загрязнение в радиусе семи километров. Все эти соблазнительные для военных факторы отлились в детском стишке: "...Город стоит, а в нем - никого".

Однако практические испытания показали, что для применения "по земле" нейтронное оружие мало подходит. Нейтронный поток эффективно рассеивается и поглощается земной атмосферой - в особенности водяным паром, - бетоном и некоторыми другими материалами, так что зона поражения новой бомбы сократилась до сотен метров. В 70-е годы Китай, СССР и США выпустили некоторое количество тактических нейтронных боеприпасов - в частности, самые большие в мире минометы "Тюльпан" имеют в арсенале нейтронные мины "Смола" и "Фата", - а на танках и другую бронетехнике появились дополнительные экраны для нейтрализации нейтронного потока.

В воздухе

Гораздо большие перспективы для нового оружия открылись в противоракетной обороне. Из-за недостаточной точности систем наведения времен холодной войны баллистические ракеты предполагалось уничтожать перехватчиками с атомным зарядом. Однако за пределами атмосферы ударная и тепловая волны ядерного взрыва не действуют. А ядерный взрыв в атмосфере оставляет нежелательное загрязнение.

Нейтронные потоки одинаково эффективно работают и в атмосфере, и за ее пределами. Проходя сквозь плутоний ядерной боеголовки, они вызывают в нем преждевременную цепную реакцию без достижения критической массы. В США это явление назвали "эффектом шипучки" - боеголовка мегатонного класса взрывалась, как хлопушка на детском празднике. Вдобавок работа нейтронного оружия сопровождается мягким рентгеновским излучением - оно моментально испаряет оболочку вражеского термоядерного заряда, распыляя его в атмосфере.

Принятая на вооружение в 1975 году американская противоракета LIM-49A Spartan несла пятимегатонную нейтронную боеголовку, пришедшие ей на смену перехватчики также снабжены нейтронными боевыми частями. По данным из открытых источников, схожие технологии используются и в ракетах российской системы ПРО А-135 "Амур".

Завтра

В начале 90-х годов СССР и США официально отказались от разработки нейтронного оружия. Однако в марте 2018-го заместитель министра обороны США по перспективным разработкам Майк Гриффин рассказал о "большом будущем" систем вооружений, основанных на пучках направленной энергии - в том числе нейтральных частиц. В ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН указывается на опасность нейтронного оружия, поскольку оно стирает грань между обычной войной и ядерной, и содержатся призывы к его запрещению.


Антон Валагин

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