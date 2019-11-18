Короли неба: инфографика Warspot

Соединённые Штаты, Китай и Россия располагают сильнейшими армиями мира. Каждая из них может похвастаться лидерством по определённым параметрам, но безусловным "царём горы" являются США. Особенно ярко это видно в сравнении численности авиации.

Портал FlightGlobal.com выпустил отчёт World Air Forces 2019, в котором привёл численность авиации, состоящей на вооружении во всём мире. На базе этого отчёта Warspot подготовил инфографику, в которой сравнил численность ВВС России, Китая и США.