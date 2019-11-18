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WarSpot

Короли неба: инфографика Warspot

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Источник изображения: warspot.ru

Соединённые Штаты, Китай и Россия располагают сильнейшими армиями мира. Каждая из них может похвастаться лидерством по определённым параметрам, но безусловным "царём горы" являются США. Особенно ярко это видно в сравнении численности авиации.

Портал FlightGlobal.com выпустил отчёт World Air Forces 2019, в котором привёл численность авиации, состоящей на вооружении во всём мире. На базе этого отчёта Warspot подготовил инфографику, в которой сравнил численность ВВС России, Китая и США.

Источник изображения: warspot.ru

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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