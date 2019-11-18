"Роскосмос" запатентовал способ контроля состояния ракет по принципу "умного" дома

В "Роскосмосе" придумали способ контроля состояния ракет с помощью беспроводных сенсорных датчиков по протоколу ZigBee, который используется мировыми производителями для устройств "умного" дома. Соответствующее решение опубликовано "Роспатентом", сообщает "РИА Новости" в воскресенье, 17 ноября.

Главное достоинство беспроводной системы — возможность использовать ее на любой космической технике и при перевозке любым транспортом.

"Такой способ позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки по сравнению с известными аналогами практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов", — говорится в заявке госкорпорации.

Комплект беспроводной системы состоит из вычислительного навигационно-телекоммуникационного модуля, координирующего работу датчиков, а также самих датчиков — термометров, барометров, акселерометров, ИК-датчиков, ультразвуковых датчиков, датчиков горючих смесей и влажности.

ZigBee — международный стандарт, предназначенный для аккумуляторных устройств с передачей данных по беспроводной сети. Стандарт применяется в системах автоматизации жилья, таких как "умный" дом, для создания устройств управления освещением, контроля температуры в помещении, в системах охраны и безопасности, управления электроприборами.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") сделает ракету-носитель "Союз-2" универсальной для пусков с космодромов Байконур и Восточный.