Войти
Известия.ru

"Роскосмос" запатентовал способ контроля состояния ракет по принципу "умного" дома

775
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В "Роскосмосе" придумали способ контроля состояния ракет с помощью беспроводных сенсорных датчиков по протоколу ZigBee, который используется мировыми производителями для устройств "умного" дома. Соответствующее решение опубликовано "Роспатентом", сообщает "РИА Новости" в воскресенье, 17 ноября.

Главное достоинство беспроводной системы — возможность использовать ее на любой космической технике и при перевозке любым транспортом.

"Такой способ позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки по сравнению с известными аналогами практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов", — говорится в заявке госкорпорации.

Комплект беспроводной системы состоит из вычислительного навигационно-телекоммуникационного модуля, координирующего работу датчиков, а также самих датчиков — термометров, барометров, акселерометров, ИК-датчиков, ультразвуковых датчиков, датчиков горючих смесей и влажности.

ZigBee — международный стандарт, предназначенный для аккумуляторных устройств с передачей данных по беспроводной сети. Стандарт применяется в системах автоматизации жилья, таких как "умный" дом, для создания устройств управления освещением, контроля температуры в помещении, в системах охраны и безопасности, управления электроприборами.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") сделает ракету-носитель "Союз-2" универсальной для пусков с космодромов Байконур и Восточный.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Роспатент
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
11.10.2019
Робот "Федор" может стать торговой маркой
04.06.2019
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Казахстаном по новой трассе для запусков "Союза-2"
29.04.2019
Источник: последнюю ракету "Союз-ФГ" с украинской системой управления запустят 25 сентября
26.02.2019
Пожалели кислород: как запускали египетский спутник
13.09.2013
«Рокот» не подвел «Гонца»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли