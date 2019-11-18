Войти
Lenta.ru

Airbus решил создать самолет без вредных выбросов

585
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press

Французская компания Airbus планирует создать не загрязняющий окружающую среду самолет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Сандру Шеффер.

По ее словам, самолеты с нулевым выбросом углерода на 100 пассажирских мест, которые будут выполнять региональные рейсы, могут появиться в 2030-х годах. Кроме того, представитель авиастроительной компании сообщила, что на самолетах с большой дальностью полета, таких как авиалайнер Airbus A350, планируют использовать новые технологии, которые также помогут сократить вредные выбросы.

Ранее власти сразу нескольких стран Европейского союза объявили о том, что в ближайшие годы введут экологический налог для авиаперевозчиков.

В 2009 году экологи установили, что самолеты ответственны примерно за 20 процентов роста температур в арктическом регионе. В общей сложности по планете их вклад оценивается в 4-8 процентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
А350
Компании
Airbus
Проекты
Арктика
Евросоюз
Похожие новости
07.12.2016
Заемные крылья
27.07.2016
Закат эпохи гигантов
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
25.10.2012
Французский Airbus открыл в Тулузе новый завод по производству лайнеров А350
13.01.2010
"Эрбас" не исключает возможности аннулирования программы A400M
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли