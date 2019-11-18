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Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

Официальная Анкара подтвердила передачу американской стороне технологию российских зенитно-ракетных систем С-400.

Данное решение власти Турции приняли после того, как власти США предложили им возобновить продажу истребителей F-35.

Сегодня мы начали работу по созданию механизма по оценке влияния С-400 и F-35. Процесс будет проходить вместе с США, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Стоит отметить, "оценка влияния" предусматривает демонстрацию и передачу информации о функциональных возможностях российских ЗРК. В том числе демонстрацию работы системы по обнаружению истребителей пятого поколения.

Free News напоминает, несмотря на многочисленные разногласия стран, в первую  очередь, из-за Сирии, оба государства входят в НАТО и являются военными партнерами. Передача технологии российских С-400 даст возможность США создать его аналог и разработать способы противостояния данным ЗРК.

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Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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8 комментариев
№1
18.11.2019 13:47
Закономерный финал
+2
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№2
18.11.2019 14:15
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Закономерный финал
И что в этом плохого? Убедятся США, что С-400 могут обнаруживать F-35. Какие технологии Турция передаст США? Которые сами не имеют? Или какие сверхсекретные данные получат из экспортных модификаций? В той же Сирии США могли наблюдать работу штатных С-400, состоящих на вооружении ВКО РФ.
0
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№3
18.11.2019 14:57
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
В той же Сирии США могли наблюдать работу штатных С-400, состоящих на вооружении ВКО РФ.

Я думаю за двойной прайс Ростех бы сам радостно эти ЗРС поставил в USAF и еще бы "авторский надзор" обеспечил. Правда "облик" этого комплекса бы несколько "поменялся", но то такое, житейское.
+2
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№4
18.11.2019 15:37
Цитата, mikhalich сообщ. №3
Я думаю за двойной прайс Ростех бы сам радостно эти ЗРС поставил в USAF и еще бы "авторский надзор" обеспечил.
Между прочим неполнокомплектные С-300ПТ и С-300В1 уже поставлялись в США. При чём, если С-300ПТ они купили в Казахстане, то разрешение на поставку С-300В1 подписали сами разработчики. И сильно США это помогло в противодействии С-300 или модернизации своих ЗРК Patriot? Наоборот, убедились, что от С-300 лучше летать подальше.

Цитата, mikhalich сообщ. №3
Правда "облик" этого комплекса бы несколько "поменялся", но то такое, житейское.
Для поставок на экспорт "облик" и так всегда меняют. Это только в Сирию штатные С-300ПМ1 и С-300ПМ2 с вооружения ВКС РФ передали. И то, скорее всего, какую-то часть оборудования там поменяли.
0
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№5
18.11.2019 15:43
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
И то, скорее всего, какую-то часть оборудования там поменяли.

Или передали "сирийцам"  из Рязани, хех.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
, то разрешение на поставку С-300В1 подписали сами разработчики. И

Мне помнится история, что одну из трехсоток, продажу, согласовывал лично Леманский, т.е. процесс кормления с ложечки был глубоко проработан.

Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Для поставок на экспорт "облик" и так всегда меняют.

Да эт понятно дело, даже из финансовых соображений - за что уплочено, то и получено. Продавать дополнительные режимы - легко и приятно.
0
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№6
18.11.2019 16:40
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
И что в этом плохого?
Если в этом нет ничего плохого, можем ли расчитывать на поставки образцов "Пэтриот" и/или F-35 для подобного же изучения...? Пусть поставят на нам, а напимер Казахстану, как мы Турции, для симметрии. Тут америкосы оборались даже о совершенно маловероятной утечке данных, которые якобы могут быть собраны методом радиотехнической разведки, с помощью С-400. При том подконтрольных ихним же союзникам, а не нам....
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
При чём, если С-300ПТ они купили в Казахстане, то разрешение на поставку С-300В1 подписали сами разработчики.
В 90-х гг каких только чудес не было при алкаше Ельцине. Теперь же в надёжных руках ВВП....
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
И сильно США это помогло в противодействии С-300 или модернизации своих ЗРК Patriot?
Помогло где...?? С кем они воевали у кого были на вооружении эти комплексы?
+1
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№7
18.11.2019 17:30
Цитата, forumow сообщ. №6
Тут америкосы оборались даже о совершенно маловероятной утечке данных, которые якобы могут быть собраны методом радиотехнической разведки, с помощью С-400. При том подконтрольных ихним же союзникам, а не нам....
Согласен полностью. А тут еще они в пункт боевого управления с ногами залезут изучая все возможности и уязвимости по противодействию F-35. Нате вам на блюдечке...
0
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№8
18.11.2019 18:05
Цитата, mikhalich сообщ. №5
Или передали "сирийцам"  из Рязани, хех.
Такое тоже возможно.

Цитата, mikhalich сообщ. №5
Мне помнится история, что одну из трехсоток, продажу, согласовывал лично Леманский, т.е. процесс кормления с ложечки был глубоко проработан.
Да. А полученные от этого контракта деньги Александр Алексеевич Леманский направил на доработку С-300ВМ.

Цитата, forumow сообщ. №6
Если в этом нет ничего плохого, можем ли расчитывать на поставки образцов "Пэтриот" и/или F-35 для подобного же изучения...?
А Вы уверены, что подобному изучению не подвергается техника США, поставляемая скажем в Индию? Поэтому экспортные изделия почти всегда отличаются от тех, которые используют сами производители. Плюс ещё и всяких закладок для осложнения изучения, переделки и применения против разработчиков в неё напихивают.

Цитата, forumow сообщ. №6
Пусть поставят на нам, а напимер Казахстану, как мы Турции, для симметрии.
Думаете США откажутся поставлять Казахстану свои сверхдорогие PAC-3 только из-за угрозы того, что кто-то что-то там замерить сможет? С радостью впарят. Вот только были бы ещё у Казахстана деньги на PAC-3. Тут скорее с арабами нужно договариваться.

Цитата, forumow сообщ. №6
В 90-х гг каких только чудес не было при алкаше Ельцине. Теперь же в надёжных руках ВВП....
Нет, нужно все наши современные разработки вооружений и военной техники строго засекретить и ни кому не показывать, ни то, что продавать. Вы так пишете, как будто С-500 Турции продали до поступления его на вооружение ВКО РФ. Радоваться нужно, что наши ЗРК не смотря на угрозы США покупают.

Цитата, forumow сообщ. №6
Тут америкосы оборались даже о совершенно маловероятной утечке данных, которые якобы могут быть собраны методом радиотехнической разведки, с помощью С-400. При том подконтрольных ихним же союзникам, а не нам....
Разве не очевидно, что это формальный предлог, чтобы сорвать контракт России с Турцией. Если что-то новое там можно было замерить, то это ещё в Сирии замерили, где F-22A и F-35A активно летали. А системы опознавания госпренадлежности у каждой страны свои.
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