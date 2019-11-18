Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400

Официальная Анкара подтвердила передачу американской стороне технологию российских зенитно-ракетных систем С-400.

Данное решение власти Турции приняли после того, как власти США предложили им возобновить продажу истребителей F-35.

Сегодня мы начали работу по созданию механизма по оценке влияния С-400 и F-35. Процесс будет проходить вместе с США, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Стоит отметить, "оценка влияния" предусматривает демонстрацию и передачу информации о функциональных возможностях российских ЗРК. В том числе демонстрацию работы системы по обнаружению истребителей пятого поколения.

Free News напоминает, несмотря на многочисленные разногласия стран, в первую очередь, из-за Сирии, оба государства входят в НАТО и являются военными партнерами. Передача технологии российских С-400 даст возможность США создать его аналог и разработать способы противостояния данным ЗРК.