Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400

Цитата, mikhalich сообщ. №5
Или передали "сирийцам" из Рязани, хех.
Такое тоже возможно.
Цитата, mikhalich сообщ. №5
Мне помнится история, что одну из трехсоток, продажу, согласовывал лично Леманский, т.е. процесс кормления с ложечки был глубоко проработан.
Да. А полученные от этого контракта деньги Александр Алексеевич Леманский направил на доработку С-300ВМ.
Цитата, forumow сообщ. №6
Если в этом нет ничего плохого, можем ли расчитывать на поставки образцов "Пэтриот" и/или F-35 для подобного же изучения...?
А Вы уверены, что подобному изучению не подвергается техника США, поставляемая скажем в Индию? Поэтому экспортные изделия почти всегда отличаются от тех, которые используют сами производители. Плюс ещё и всяких закладок для осложнения изучения, переделки и применения против разработчиков в неё напихивают.
Цитата, forumow сообщ. №6
Пусть поставят на нам, а напимер Казахстану, как мы Турции, для симметрии.
Думаете США откажутся поставлять Казахстану свои сверхдорогие PAC-3 только из-за угрозы того, что кто-то что-то там замерить сможет? С радостью впарят. Вот только были бы ещё у Казахстана деньги на PAC-3. Тут скорее с арабами нужно договариваться.
Цитата, forumow сообщ. №6
В 90-х гг каких только чудес не было при алкаше Ельцине. Теперь же в надёжных руках ВВП....
Нет, нужно все наши современные разработки вооружений и военной техники строго засекретить и ни кому не показывать, ни то, что продавать. Вы так пишете, как будто С-500 Турции продали до поступления его на вооружение ВКО РФ. Радоваться нужно, что наши ЗРК не смотря на угрозы США покупают.
Цитата, forumow сообщ. №6
Тут америкосы оборались даже о совершенно маловероятной утечке данных, которые якобы могут быть собраны методом радиотехнической разведки, с помощью С-400. При том подконтрольных ихним же союзникам, а не нам....
Разве не очевидно, что это формальный предлог, чтобы сорвать контракт России с Турцией. Если что-то новое там можно было замерить, то это ещё в Сирии замерили, где F-22A и F-35A активно летали. А системы опознавания госпренадлежности у каждой страны свои.