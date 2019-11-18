Рассекречены документы создания первых крылатых ракет в СССР

Госкорпорация "Росатом" обнародовала на своем сайте десятки документов советского периода, многие из которых ранее имели статус "совершенно секретно".

Среди них и приказ по министерству среднего машиностроения о создании в СССР ракеты П-5, первой в мире с автоматически раскрывающимся в полете крылом.

Документ № 628 от 17 августа 1955 года конкретизировал положения, ранее закрепленные в постановлении совета министров СССР от 8 августа того же года. Тогда ОКБ-52 было поручено разработать и изготовить по тактико-техническому заданию ВМФ "экспериментальные самолеты-снаряды" (так в то время называли крылатые ракеты) системы П-5 для подводной лодки в количестве 40 штук.

Все они предназначались для различных испытаний. Также предстояло изготовить стартовое устройство для установки в контейнере подводной лодки.

Созданием ракеты занималась команда конструкторов под руководством легендарного Владимира Челомея. Особенностью П-5 было то, что ее крыло автоматически раскрывалось уже в полете. Благодаря этому ракета была компактной, что является критически важным в случае оснащения ею подводных лодок (старт производился из надводного положения).

В дальнейшем этот принцип создания крылатых ракет стал классикой и используется по всему миру, пишет РГ.

П-5 приняли на вооружение в 1959 году, всего было произведено свыше 300 таких "самолетов-снарядов".