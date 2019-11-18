Войти
Военно-промышленный курьер

Рассекречены документы создания первых крылатых ракет в СССР

457
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация "Росатом" обнародовала на своем сайте десятки документов советского периода, многие из которых ранее имели статус "совершенно секретно".

Среди них и приказ по министерству среднего машиностроения о создании в СССР ракеты П-5, первой в мире с автоматически раскрывающимся в полете крылом.

Документ № 628 от 17 августа 1955 года конкретизировал положения, ранее закрепленные в постановлении совета министров СССР от 8 августа того же года. Тогда ОКБ-52 было поручено разработать и изготовить по тактико-техническому заданию ВМФ "экспериментальные самолеты-снаряды" (так в то время называли крылатые ракеты) системы П-5 для подводной лодки в количестве 40 штук. 

Все они предназначались для различных испытаний. Также предстояло изготовить стартовое устройство для установки в контейнере подводной лодки.

Созданием ракеты занималась команда конструкторов под руководством легендарного Владимира Челомея. Особенностью П-5 было то, что ее крыло автоматически раскрывалось уже в полете. Благодаря этому ракета была компактной, что является критически важным в случае оснащения ею подводных лодок (старт производился из надводного положения). 

В дальнейшем этот принцип создания крылатых ракет стал классикой и используется по всему миру, пишет РГ.

П-5 приняли на вооружение в 1959 году, всего было произведено свыше 300 таких "самолетов-снарядов".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
B-52
Компании
Росатом
Похожие новости
18.11.2019
Рассекречен приказ о советской предшественнице "Калибров"
30.10.2019
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
22.09.2016
Расходы на перевооружение урезать не будут
17.11.2014
Первые элементы с ядерным топливом для будущего ледокола "Арктика" сделаны в РФ
28.05.2010
Глава Минобороны Сердюков вошел в правкомиссию по высоким технологиям и инновациям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли